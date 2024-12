Blutige Messerstecherei in WG: Wiener (45) im Spital

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es in Wien-Leopoldstadt.

Am Montagabend artete ein Streit in einer Wiener WG komplett aus. Ein 45-jähriger Bewohner wollte eigentlich nur einen Streit zwischen seinem Mitbewohner und dessen Deutschen Freund (46), der zu Besuch war, schlichten. Doch dabei eskalierte die Situation und der 46-Jährige ging auf den Wiener los. Nach einem Handgemenge, verlagerte sich der Streit nach draußen. Dort zog der Besucher ein Messer und stach den 45-Jährigen ein.

Ein Zeuge des Vorfalls verständigte den Notruf. Als die Polizisten eintrafen, fehlte von dem tatverdächtigen Messerstecher jede Spur. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde am Oberkörper verletzt, so Polizei-Sprecherin Julia Schick.

Tatverdächtige in der Nähe festgenommen

Der Deutsche konnte in der Nähe des Tatortes entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Er selbst wies durch den Messerangriff Verletzungen an den Händen auf und musste deshalb ins Spital gebracht werden.

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden gegen den 46-Jährigen ausgesprochen, er wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Die Tatwaffe, ein Messer mit einer 8-Zentimeter-Klinge konnte sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.