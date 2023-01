× Böller-Bombe im Stiegenhaus – Promi-Künstlerin verletzt

Nach dieser heimtückischen Pyro-Aktion am Alsergrund ermittelt die Polizei.

Wien. Mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen und sogar verletzt wurden Bewohner eines Wohnhauses in der Währinger Straße im 9. Bezirk. Ein ­bisher unbekannter Irrer zündete im Stiegenhaus vor der Eingangstür der bekannten Künstlerin Verena Auersperg einen KugelBöller, wodurch ALLE Fenster im Stiegenhaus und eben die Tür zu der Wohnung der 57-Jährigen schwer beschädigt wurden. Die geschockte Malerin erlitt Schnittverletzungen am Fuß sowie ein Knalltrauma.

Taub. Im Gespräch mit ÖSTERREICH schildert die Society-Lady, wie sie die Horror-Nacht erlebte: „Es war nach zwei und ich lag schon im Bett. Plötzlich war da eine Explosion wie von einer Bombe und die Glassplitter wurden von der Tür bis ins Schlafzimmer geschleudert. Ich musste ins Spital und wurde dort verarztet. Vom Knall war ich total taub. Gehört habe ich bis am nächsten Tag zu Mittag nichts mehr. Jetzt geht es langsam wieder.“ Wer hinter dem nächtlichen Pyro-Anschlag stecken mag, ist ihr völlig unklar.

Jugendliche, die laut Polizei in der Nähe angetroffen wurden, dürften mit der gemeingefährlichen Aktion aber nichts zu tun haben. Das zuständige Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.

