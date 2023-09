Legionellen im AKH Wien: Das passierte nach dem Todesfall

Eine Frau ist diese Woche im Wiener AKH an tödlichen Legionellen-Bakterien gestorben. So reagierte das Krankenhaus.

Eine 82-jährige Frau ist am Dienstag im Wiener AKH an einer Legionellen-Infektion gestorben. Das AKH bestätigte den ORF-Bericht. Demnach lag die Patientin mit einer schweren neurologischen Erkrankung seit knapp drei Wochen auf der neurochirurgischen Station. Beim Duschen soll sie sich dann mit Legionellen infiziert haben. Bei ihr brach eine Lungenentzündung aus, der sie nach wenigen Tagen erlag

Untersuchung von der MA15 gestartet

oe24 gegenüber bestätigt das AKH Wien, dass die Infektion mit den tödlichen Legionellen-Bakterien (eine meldepflichtige Krankheit) sofort dem Wiener Gesundheitsdienst (MA15) gemeldet wurde. Dort wird der Fall untersucht.



Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ist nicht eingegangen, geben AKH Wien und Staatsanwaltschaft Wien Auskunft.



Wo sich die Patientin gewaschen hatte, wurden sofort die Armaturen und die Filter ausgetauscht. Die Wasserrohre seien mit über 70 Grad gespült worden. Wie es zu der Infektion kam, soll eine Wasserprobe in 10 Tagen zeigen.

Eine Gefahr bestehe für die anderen Patientinnen und Patienten nicht, betonte die AKH-Direktorin Gabriela Kornek: "Sie sind sicher nicht gefährdet. Wir haben diesen Bereich komplett untersucht und analysiert."

Das Bakterium "Legionella pneumophila" ist Erreger der schweren und oft tödlich verlaufenden Lungenentzündung. Infektionsgefahr besteht vor allem für ältere Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem überall dort, wo sich warmes Wasser mit Luft zum Schäumen vermischt, also in Whirlpools, Saunen und in der Nähe von Kühltürmen.

Die Legionellen gelangen mit den eingeatmeten Wassertröpfchen in die Lunge, wo sie in eine bestimmte Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Makrophagen, eindringen. Eigentlich ist es die Aufgabe der Makrophagen, Eindringlinge wie Bakterien oder Viren unschädlich zu machen, aber genau dieser Mechanismus wird ausgeschaltet. Stattdessen vermehren diese sich in den Makrophagen zu Unmengen neuer Bakterien, die dann eine weitere Infektionsrunde einläuten können