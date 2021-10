× Bombenalarm in Wien-Ottakring: Großeinsatz

In der Roterdstraße in Wien-Ottakring gab es am Nationalfeiertag Bomben-Alarm.

„Wir erhielten die Information, dass in einem Fahrzeug eine Bombe versteckt sein soll", erklärt Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber oe24. Dieser Terror-Alarm löste prompt einen Großeinsatz in Wien aus: Die Polizei, Einheiten der Feuerwehr und der Berufsrettung sowie das Bombenräumkommando rückten in das Villenviertel im Westen Wiens aus. Das Areal wurde relativ großflächig abgesperrt. „Die Untersuchungen sind zur Stunde noch im Gange. Aus Sicherheitsgründen wurden die Anrainer gebeten, in den Häusern zu bleiben. Die Drohung wird von uns sehr ernst genommen", so die Polizeisprecherin. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden - es befand sich kein Sprengstoff im Auto. Der Wagen wurde aber sicherheitshalber in ein unbebautes Gebiet abgeschleppt.