Bombendrohung gegen Berufsschule

Wien. Riesen-Aufregung Dienstagvormittag in und rund um die Berufsschule für Einzelhandel in der Amalienstraße an der Westeinfahrt in Ober-St.-Veit: Augenzeugen zufolge wurde die Lehranstalt für 1.100 Schüler, in der Präsenzunterricht stattfindet, komplett evakuiert und die unmittelbare Umgebung sowie mehrere Straßenzüge ab 9 Uhr in der Früh gesperrt. Den Grund dafür verriet später die Polizei gegenüber ÖSTERREICH: "Es gab eine Bombendrohung." Alle Jugendlichen mussten in die Kälte raus und wurden in einem nahen Möbelhaus untergebracht, wo sie den Einsatz samt Bombensuche abwarten konnten. Nachdem sich alles als übler Scherz herausstellte, konnte die Teenies wieder zurück in ihre Klassenzimmer.