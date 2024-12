Bombendrohung gegen Wiener Sport-AHS

Nach einer Bombendrohung - die am Wochenende einging - bleibt die AHS Wienwest, ein Gymnasium speziell für Leistungssport, in Penzing heute geschlossen.

Wien. Schon Sonntagabend landete die Bombendrohung per E-Mail gegen die AHS Wienwest in Wien-Penzing. Noch in der Nacht auf Montag wurde das Gebäude von der Polizei durchsucht und nichts Verdächtiges gefunden. Auch heute sind die Beamten wieder vor Ort – ein Polizeisprecher bestätigt gegenüber oe24 einen Einsatz. Die Schule bleibt vorübergehend geschlossen. Das LKA ermittelt.

Serie von Bombendrohungen

Der Vorfall erinnert an eine Serie von Bombendrohungen gegen Schulen und Bahnhöfe in ganz Österreich in den vergangenen Monaten. Mitte Oktober konnte schließlich ein 20-jähriger Verdächtiger in der Schweiz ausgeforscht werden. Das "Schweizer Bombenhirn" soll für rund 27 anonyme Schreiben via Mail verantwortlich sein - Bahnhöfe, Schulen, Einkaufszentren mussten geräumt werden. Ist der junge Mann, gegen den nur auf freiem Fuß ermittelt wird, weiter höchst aktiv?