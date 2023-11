Ahmet (20) und Peter (18) erlebten die Evakuierung der Berufsschule in der Mollardgasse in Mariahilf live.

Alarmbereitschaft in Wien: Seit Mittwoch herrscht bei den Schülern aus mehreren Wiener Lehranstalten helle Aufregung. Auch die Berufsschule in der Mollardgasse in Mariahilf wurde von der angeblichen islamistischen Terrorgruppe Corleone in einem Mail bedroht. Allerdings öffnete die zuständige Sachbearbeiterin erst einen Tag, nachdem die Nachricht gesendet wurde, ihren Posteingang. Deshalb wurde die Schule erst am Donnerstag evakuiert und durchsucht.

Bei der Evakuierung dabei waren die Berufsschüler Ahmet (20) und Peter (18). "Wir waren gerade im Keller des Gebäudes am Schweißen, als die Sirene losging", erzählt der 20-jährige künftige Installateur. "Alle dachten zuerst an einen Fehlalarm."

Schüler mussten Gebäude verlassen

Doch dem war nicht so, der Einsatz am Donnerstagmorgen war ernst. Unzählige Polizeibeamte, darunter sprengstoffkundige Organe und Diensthundeführer, rückten zur Schule aus.

Währenddessen mussten die Schüler der größten Berufsschule Wiens zuerst in ihre Klassen. "Dann sagten uns die Lehrer, dass wir das Gebäude verlassen müssen", erzählt Ahmet weiter. "Als wir alle zusammen draußen waren, dachte ich nur, dass hoffentlich jetzt nichts passiert."

Spezialisten durchkämmten das gesamte Schulgebäude, während die Schüler zum Teil in einem Park abwarten mussten. "Wie es weitergeht wusste zu dieser Zeit niemand, große Angst hatten wir aber nicht." Um 11 Uhr Vormittags gab es schon wieder Entwarnung, die Schüler durften wieder ins Gebäude.