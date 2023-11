Am Wochenende ist in Wien am Eckhaus zwischen Karlsplatz und Kärntner Straße ein riesiges Banner angebracht worden.

Innere Stadt. „Bring them home now“ soll an die israelischen Geiseln erinnern, die noch immer in der Gewalt der Terrororganisation Hamas im Gaza-Streifen sind und deren Schicksal völlig ungewiss ist. Es ist ein Mahnmal gegen die Gewalt und Brutalität der palästinensischen Geiselnehmer. © oe24 ×