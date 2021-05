Öffentliche Fahndung: Wer kennt diesen Mann und diese zwei jungen Frauen?

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 13.März in der Tigergasse im Bezirk Josefstadt einem alkoholisierten Mann auf offener Straßeunvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt zu haben. Das Opfer (25) sei dadurch zu Sturz gekommen, woraufhin der Tatverdächtige dessen Geldbörse und Mobiltelefon geraubt habe. Unmittelbar nach der mutmaßlichen Tat ereignete sich vermutlich ein zweiter Raub. Dabei soll derselbe mutmaßliche Täter einen 26-jährigen Mann in einem Hauseingang in der Strozzigasse mit einem Messer bedroht und ihm die Geldbörse und Bluetooth-Kopfhörer geraubt haben.

© LPD Wien ×

Das 26-jährige Opfer gab in seiner Einvernahme an, im Augenwinkel zwei junge Frauen gesehen zu haben, die seinem Eindruck nach „Schmiere“ standen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, gelungen, Fotos des mutmaßlichen Täters und seiner möglichen Komplizinnen aus einer Überwachungskamera in unmittelbarer Nähe zu den Tatorten zu sichern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist jedoch ein Bereich der Videoaufnahmen verpixelt, weshalb der dringend Tatverdächtige lediglich verpixelt, die beiden mutmaßlichen Komplizinnen aber unverpixelt abgebildet sind.

Polizei bittet um Hinweise

Der Beschuldigte soll zwischen 18 und 20 Jahre alt und ca. 175 – 180 cm groß sein. Er soll Deutsch mit ausländischem Akzent sprechen und trug zum Tatzeitpunkt eine Schirmkappe der Marke „Unter Armour“. Die beiden Frauen sollen ca. 15-18 Jahre alt und ca. 160 cm groß sein.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43220.