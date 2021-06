Buben ballerten aus Spaß mit Softguns aus Fenster

Der Vater eines Schützen war anwesend und sah dabei nur zu. Er wurde angezeigt.

Wien. Passanten beobachteten Freitagabend gegen 23.15 Uhr in der Molischgasse (Penzing) vier Buben dabei, wie sie mit täuschend echt aussehenden Waffen am Fenster standen und in die Luft feuerten, und schlugen Alarm.

Die Polizei rückte mit Unterstützung der Eliteeinheit WEGA an und traf in der Wohnung ­neben den vier Lausbuben auch den Vater (74) eines Schützen an. Die Kinder erklärten den Beamten, dass sie nur „aus Spaß“ geschossen hatten. Die strafunmündigen Buben wurden belehrt. Der 74-Jährige, der die Kids nicht daran gehindert hatte, wurde nach dem Jugendschutzgesetz angezeigt.