Schüsse in Wien: Video zeigt turbulente Szenen in City

Zeugen berichten von Schüssen in der Wiener Innenstadt.

Am Montagabend sollen in der Wiener Innenstadt Schüsse gefallen sein. Zeugen sprechen von einem Angriff auf eine Synagoge in der Seitenstettengasse im ersten Bezirk. Unbestätigten Informationen zufolge soll ein Poliziste verletzt sein, ein Täter verhaftet. Ob es weitere Täter gibt, ist unklar. Die Polizei bestätigt vorerst aber nur einen Großeinsatz.

In einem Video auf Facebook beschreibt ein Zeuge, dass ein Mensch angeschossen worden sei. Die Menschen rennen darin teils panisch durch die Straßen. Immer wieder ist im Hintergrund die Polizeisirene zu hören. Die genauen Hintergründe sind derzeit aber noch unklar.

