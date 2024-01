Bürgermeister Ludwig eröffnete Info Store der Polizei

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Montag, gemeinsam mit Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und Innenminister Gerhard Karner den neuen Info Store der Wiener Polizei am Schottenring eröffnet.

Mit einem Info-Store will die Wiener Polizei einen Impuls für ihre Rekrutierungsaktivitäten setzen. Der Shop wurde am Montag von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl eröffnet. Der neue Info Store am Schottenring dient als Beratungsstelle für am Polizeiberuf interessierte Personen . Diese finden dort interaktive Präsentationen sowie eine monatlich wechselnde Vorstellung einer Abteilung. Dadurch wird das 2022 eröffnete Recruiting Center ergänzt und der Personalgewinnungsprozess der Wiener Polizei abgerundet.

Karl Javurek (Präsident des Vereins der Freunde der Wiener Polizei), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl (Wien) . © oe24 ×

1.000 Bewerbungen

Ludwig und Karner wiesen unisono darauf hin, dass in den vergangenen zwei Jahren trotz eines schwierigen Umfeldes - Babyboomer, die in Pension gegangen sind oder gehen, und die generell problematische Lage am Arbeitsmarkt - beim Recruiting einiges gelungen sei. So gab es dem Innenminister zufolge im Herbst 2022 143 Neuaufnahmen bei der Wiener Polizei, ein Jahr später waren es 323. "Es ist das Ziel, heuer für Wien über 1.000 Polizisten zu werben", sagte Karner. Der Polizeipräsident ergänzte: "Für den nächsten Termin im März gibt es rund 1.000 Bewerber." Daraus sollten dem Minister zufolge rund 200 Neuaufnahmen resultieren. Auch österreichweit stieg demnach die Zahl der Neuaufnahmen - vom 670 im Herbst 2022 auf 1.250 ein Jahr später, so Karner.

Personalstand unter Österreich-Schnitt

Die Wiener Polizei sei besonders gefordert, sagte Ludwig. Das liege darin, dass es sich um eine Millionenstadt handle mit zahlreichen internationalen Organisationen und dem Sitz der Regierung. Pro Jahr habe man rund 600 Großdemos und Tausende im "kleinteiligen Bereich" zu bewältigen. "Die Wiener Polizei bewältigt mit 25 Prozent des Personals von ganz Österreich zwei Drittel der Aufgaben", so der Bürgermeister. "Ich weise gerne darauf hin, dass der Personalstand pro 100.000 Einwohner unter dem Österreich-Schnitt liegt. Wir können durchaus mehr Polizistinnen und Polizisten gebrauchen."