× Bürgermeister-Weinlese im kleinsten Weingarten Wiens

Im kleinsten Weingarten der Stadt am Wiener Schwarzenbergplatz sind am Mittwoch wieder Reben von den Stöcken geschnitten worden.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat heute bei der traditionellen Weinlese am Schwarzenbergplatz die heurige Weinernte in Wien eingeläutet. Ludwig schnitt dabei mit einer Schere ausgestattet und einer Schürze bekleidet einige Reben von den rund 70 Rebstöcken im kleinstem Weingarten der Stadt. Musikalisch umrahmt wurde die innerstädtische Weinlese von einer Kapelle des Musikvereins Leopoldsdorf im Marchfelde in Niederösterreich.

Weinlese im kleinsten Weingarten Wiens.

Gesegneter Jahrgang

Tatkräftige Unterstützung erhielt Bürgermeister Ludwig bei der Weinlese von zahlreichen Ehrengästen wie Dompfarrer Toni Faber, Markus Figl, ÖVP-Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, dem Wiener Weinbau-Präsidenten Norbert Walter, Hans Schmid vom Weingut Mayer sowie der Wiener Weinkönigin Iris-Maria Wolff. "Es freut mich sehr, diese jahrelange Tradition auch heuer wieder hochleben zu lassen“, sagte Stadtchef Ludwig. Dompfarrer Toni Faber sorgte zudem dafür, dass der 2023er wieder ein gesegneter Jahrgang wird.