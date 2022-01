Chaos-Start zum Impf-Pflichtgesetz

Die Regierung legt einen strengen Fahrplan zur Impfpflicht vor.

Wien. An diesem Wochenende wird hektisch über die letzten Details der Impfpflicht diskutiert. Schon am Montag um 14 Uhr soll der überarbeitete Gesetzesentwurf durch den Gesundheitsausschuss. Die Opposition hat den Entwurf am Samstagnachmittag aber immer noch nicht. Versprochen war er bereits für Freitag. Laut ÖSTERREICH-Informationen will die Regierung bei Alter und Straf­höhe nachgeben.

Impfpflicht „light“.



Statt ab 14 Jahren ist eine Pflicht jetzt ab 18 Jahren denkbar. Die Höchststrafe wird wohl von 3.600 auf 2.400 Euro gesenkt. Weil die technischen Voraussetzungen für einen Impf­register-Abgleich erst ab 1. April gegeben sind, soll die Polizei davor stichprobenartig die Impfpässe der Bürger kontrollieren.



