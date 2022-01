Chaos um PCR-Tests

Die PCR-Auswertung der Schultests funktioniert jenseits von Wien nicht.

Wien. Just zum Start der Omikron-Welle und bei Rekordinfektionszahlen gerade unter Kindern und Jugendlichen und just zum Schulstart nach dem Fe­rienende funktioniert die PCR-Test-Auswertung in acht Bundesländern nur mangelhaft.



Dem nicht genug: Kinder, Familien und Lehrer – wir berichteten – mussten nicht nur über zwei Tage auf die Auswertung der ­Ergebnisse warten, diese dürften teils gar nicht stimmen. Zuständig ist für diese Auswertung seit 2022 das Bieterkonsortium Procomcure Tauernklinikum. Dieses gab nun technische Schwierigkeiten bei der Auswertung der Ergebnisse (insbesondere bei der Zuordnung und Auswertung in der Datenbank) an.



