Christbaum-Vergleich: Wien hat den Längsten

Wien schlägt auch den höchsten deutschen Christbaum um Längen.

Bei diesem – nicht ganz bierernst gemeinten – Vergleich kommt es wirklich auf die Länge an: Die deutsche Plattform onlinecasinos.com hat die Christbäume der größten Städte Deutschlands und Österreichs verglichen. Klare Nr. 1 ist dabei der – wegen seines Aussehens ansonsten recht umstrittene – Christbaum am Rathausplatz. Mit 33 Metern Höhe überragt die Tanne aus dem oberösterreichischen Klaffern die Konkurrenz um Längen. In Österreich folgt der Christbaum von Linz (26 m) und jener von Graz (25 m), der allerdings mit 2.000 LED-Lichtern der hellste ist.

Die kleinsten Bäume haben Klagenfurt (17 m) und Wels (15 m). In Deutschland misst der höchste Baum (Wies­baden) nur 25 Meter. Im Durchschnitt sind Österreichs Städte-Tannen 21,2 Meter hoch, die deutschen nur 17,4 m kurz.