Christkindlmarkt legt Frühstart hin: Eröffnung am 10.11.

So zeitig wie nie wird heuer der Wiener Christkindlmarkt eröffnet - am 10. November wird der Christbaum feierlich illuminiert, dann wird bis 26. Dezember gepunscht und geshoppt.

Wien. So zeitig wie nie steht heuer der Wiener Christkindlmarkt in den Startlöchern: Die feierliche Eröffnung und die Illuminierung des Christbaums aus Südtirol findet schon am 10. November statt.

100 Stände mit Bio-Qualität



Wie im Vorjahr setzt man auf Ökologie und Qualität: Knapp hundert Marktstände werden in den kommenden drei Wochen bis zur Eröffnung aufbebaut, 22 Prozent davon sind für Gastronomie vorgesehen, wobei es heuer wieder reine Punschstände geben wird. Mindestens 75 Prozent der Ware stammen aus Bio-Qualität und sind möglichst regional und saisonal. Ein Drittel der Stände sind heuer neu am Markt vertretten.

Christbaum aus Südtirol

Die feierliche Eröffnung und Illuminierung der weihnachtlichen Beleuchtung findet am Eröffnungstag im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig und dem Südtiroler Landeshauptmann, Arno Kompatscher, statt, dessen Provinz den Weihnachtsbaum heuer an Wien spendet.

Daneben sorgt der nördliche Teil des Rathausparks mit seiner weihnachtlichen Dekoration, mehreren Fahrgeschäften wie dem Riesenrad, einer eigenen Kinderhütten und verschiedenen Attraktionen für Weihnachtsstimmung:

Herzerlbaum wieder da



Der bei Jung und Alt gleichermaßen beliebte Herzerlbaum kann heuer wieder (nicht nur, aber auch) vom Bussiplatz aus bestaunt werden, einem eigens aufgebauten Podest im Rathauspark, das perfekte Sicht auf den wohl romantischten Baum der Stadt bietet.

Eistraum am Christkindlmarkt

Wer es etwas sportlich angehen möchte, ist in der südlichen Parkhälfte gut aufgehoben, wo auch heuer wieder der Eistraum am Christkindlmarkt stattfindet, dessen Eislandschaft knappe 3.000 Quadratmeter umfasst. Während der Wiener Christkindlmarkt und dessen Fahrgeschäfte nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag schließen, bleibt das eisige Vergnügen bis einschließlich 7. Jänner 2024 geöffnet.