Cooling Center im Huma Eleven: Ein kühler Zufluchtsort für heiße Tage

Das Wiener Rote Kreuz eröffnet im Simmeringer Einkaufszentrum Huma Eleven ein Cooling Center gegen Hitze. Kostenloser Rückzugsort mit Trinkwasser, Infos & Vorträgen – Montag bis Samstag geöffnet!

Mit dem neuen Cooling Center im Huma Eleven in Wien 11 setzt das Wiener Rote Kreuz ein starkes Zeichen für Gesundheit, Klimaschutz und soziale Verantwortung. In Kooperation mit dem beliebten Simmeringer Einkaufszentrum bietet das Rote Kreuz während der Sommermonate eine kostenlose, klimatisierte Anlaufstelle für alle Menschen, die an heißen Tagen eine Pause vom Stadtklima benötigen. Gerade für ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke oder Menschen ohne gekühlte Wohnräume stellen steigende Temperaturen eine ernste Gefahr dar. Daher sind öffentlich zugängliche, kühle Rückzugsorte ein immer wichtigerer Bestandteil des urbanen Lebens.

Eröffnung Cooling Center (v.l.n.r.): Stv. Chefarzt und ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuz Dr. Lukas Infanger, HUMA ELEVEN Center-Managerin Sabine Dreschkay, Stv. Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuz Andreas Lachner-Zenker © Robert Fritz

Das Cooling Center im Erdgeschoß gegenüber dem Interspar bietet nicht nur eine angenehm gekühlte Umgebung mit bequemen Sitzmöglichkeiten und kostenlosem Trinkwasser, sondern auch wichtige Informationen zum Hitzeschutz. Zwei kostenlose Experten-Vorträge im August liefern zusätzlich wertvolle Tipps zur Prävention hitzebedingter Gesundheitsprobleme. Geöffnet ist das Center von Montag bis Samstag, 12 bis 18 Uhr, bis einschließlich Freitag, 29. August.

Kühl und nachhaltig: Klimakonzept mit VerantwortungEin echtes Highlight ist auch das nachhaltige Klimasystem im Huma Eleven. Dank einer intelligenten Frischluftzufuhr, die automatisch auf Besucherzahlen reagiert, wird die Luft in der Mall gefiltert und effizient gekühlt. Dabei wird bewusst auf eine angenehme, aber nicht übertriebene Temperaturregelung geachtet – 100 % Ökostrom inklusive.„Unser Center ist an heißen Tagen ohnehin ein beliebter Rückzugsort. Dass das Rote Kreuz hier mit einem so wichtigen Projekt präsent ist, freut uns sehr“, betont Sabine Dreschkay, Center-Managerin von Huma Eleven.