Corona-Angriff: Hust-Attacke auf Wiener, aber Justiz stellt Verfahren ein

An einer Hotel-Rezeption hustete ihm ein anderer Gast mitten ins Gesicht - mit Absicht, ist sich der Schmuckhändler sicher. Und dennoch: Das Verfahren wurde seitens der Staatsanwaltschaft eingestellt. Der Betroffene zeigt sich entsetzt und fordert eine Änderung der Gesetzeslage.

Heinz-Michael Schulz, ein Geschäftsmann aus Wien, war Mitte Juli beruflich in Feldkirchen bei Graz. Als er im Hotel ankam, stieß er auf Mitarbeiter einer Kärntner Firma, die mit Bierflasche in der Hand, ebenfalls auf den Check-In warteten.Einer der Männer behauptete schließlich vor ihm an der Reihe gewesen zu sein. "Es stimmte nicht, aber da ich keinen Streit anfangen wollte, ließ ich ihm den Vortritt", erinnert sich Schulz im Gespräch mit "oe24".Dann eskalierte die Situation und der Mann drehte sich um und hustete dem Schmuckgroßhändler ins Gesicht. Es kam zu einem Polizeieinsatz, einer Anzeige und jetzt zur Einstellung des Verfahrens.