Corona-Demos legen heute Wiener City lahm

Zehntausende protestieren heute in der Wiener Innenstadt gegen die Impfpflicht.

Auch diesen Samstag erwartet Wien wieder Anti-Corona-Proteste. Laut Wiener Polizei sind insgesamt 22 Kundgebungen angezeigt, einige davon richten sich gegen die Impfpflicht und andere Corona-Maßnahmen. Die größten Demos finden ab 12 Uhr am Maria-Theresien-Platz, Heldenplatz und am Schwarzenbergplatz statt. Ab 15 Uhr ist ein Marsch am Ring geplant.

Erwartet werden abermals mehrere Tausend Teilnehmer. Dafür fährt die Exekutive ihr bereits gewohntes Großaufgebot auf: Mehrere Hundert Polizisten werden uniformiert und zivil im Einsatz sein.

Verkehrschaos

Der ÖAMTC erwartet von 12:00 bis etwa 18:30 Uhr Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai und damit verbundenen Staus in der Wiener Innenstadt. Die Route verläuft vom Heldenplatz über Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) – Franz Josefs-Kai – Ringstraße zum Heldenplatz und Maria-Theresien-Platz.

Der ÖAMTC empfiehlt, etwa über die Stadtautobahnen (A23, A22) oder den Gürtel auszuweichen. Staus und Zeitverluste sind auf Ring, Franz-Josefs-Kai, Roßauer Lände, Untere und Obere Donaustraße, Praterstraße, Zweierlinie in beiden Richtungen, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße, Rechte Wienzeile, Linke Wienzeile, Burggasse, Währinger Straße oder Alser Straße einzuplanen. Auch die Öffis (ausgenommen U-Bahnen) werden betroffen sein.