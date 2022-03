Corona-Leugner posierte im Netz mit Waffe: Razzia

Die Cops stellten Softguns, Replika und Schreckschusswaffen sicher und zeigten M. wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

Wien. Nachdem unlängst ein Video des radikalen Corona-Leugners, Impfgegners und Bekannten des verurteilten Neonazis Gottfried Küssel, Manuel M., im Internet auftauchte, in dem der 44-Jährige mit einer Waffe posiert haben soll, führten die Polizei und der Verfassungsschutz am Dienstag in seiner Wohnung in Wien-Neubau eine Razzia durch. Dabei stellten die Cops Softguns, Replika und Schreckschusswaffen sicher und zeigten M. wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Es gilt die Unschuldsvermutung.