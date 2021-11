Hund 'Foxy' sollte in Einkaufszentrum verkauft werden

Am Freitag wurde die Polizei zu einem Einkaufszentrum in Wien-Liesing gerufen. Dort hatte eine 44-Jährige versucht, ihren Hund zu verkaufen.

Inspektorin Lara T. und ihre Kollegin, Aspirantin Anna G. konnten am Freitag Hund "Foxy" vor dem Verkauf retten. Eine Zeugin hatte den Notruf gewählt, weil ihr und ihrer Begleitung ein junger Hund zum Kauf angeboten wurde. Während ihr Begleiter die 44-jährige Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, lotste die Anruferin die Polizei zum Tatort, wo die Frau überprüft wurde. Bei der Verkäuferin handelt es sich um eine 44-jährige österreichische Staatsbürgerin, die keinerlei Papiere für den Hund hatte und sich auch über die Herkunft des Hundes in Widersprüche verstrickte.

© LPD Wien ×

Der Hund und die 44-Jährige wurden auf die Polizeiinspektion mitgenommen. Das Tier war zu diesem Zeitpunkt sehr unterernährt und in einem allgemein schlechten Zustand. Die 44-Jährige wurde angezeigt.

Der kleine Hund, den die beiden Polizistinnen "Foxy" tauften, wurde ins Tierquartier gebracht. Aspirantin Anna G. möchte ihn jedoch bei sich zuhause aufnehmen.