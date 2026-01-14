Alles zu oe24VIP
Countdown zum "SchokoladeFest 2026": nur noch 9 Tage
© Robin Consult

Nasch-Event

14.01.26, 10:47
Teilen

Nach dem Erfolg im Vorjahr kehrt das SchokoladeFest 2026 noch größer in die Wiener Marx Halle zurück.  

Vom 23. bis 25. Jänner laden über 90 Aussteller zu einer genussvollen Entdeckungsreise durch die Welt der Schokolade – von edlen Pralinen bis zu kreativen Kakaokreationen.

Exklusive Eröffnungssoirée 

© Robin Consult

Erwartet werden mehr als 25.000 Besucher – von passionierten Schokoladenfans bis hin zu Familien mit Kindern. Neu ist auch die die exklusive Eröffnungssoirée am 22. Jänner mit immersiver Performance, mexikanischer Kulinarik und weiteren Überraschungen. Tickets für das Festival sind ab 8 Euro erhältlich. Karten für die Eröffungssoriée um 60 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

