Dachbrand in Wien: 82 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde zu einem Dachbrand in Wien-Floridsdorf alarmiert. Aufgrund des bereits voll entwickelten Brandes wird Alarmstufe 2 ausgerufen.

Wien. Das Dach einer Reihenhausanlage in Wien-Floridsdorf ist am späten Karsamstagnachmittag in Flammen geraten. Laut Jürgen Figerl, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, brach der Brand gegen 17.15 Uhr in der Matthias-Wagner-Gasse im Floridsdorfer Bezirksteil Stammersdorf aus. Die Einsatzkräfte lösten Alarmstufe 2 aus und rückten mit 82 Leuten und 19 Wägen an. Mehr als vier Stunden dauerte es, bis der Einsatz beendet wurde.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien schlugen Flammen aus dem Dach der Anlage, die über eine durchgehende Dachkonstruktion verfügt. Unter Atemschutz wurden mehrere Löschleitungen einerseits durch das Gebäude, andererseits über Drehleitern im Außenangriff eingesetzt. Parallel schnitten die Feuerwehrleute mit Motortrennsägen mehrere Öffnungen in die Dachhaut, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Sämtliche Wohneinheiten evakuiert

Mehrere Atemschutztrupps evakuierten sämtliche Wohneinheiten und übergaben die Menschen an die Berufsrettung Wien, die mit der Sondereinsatzgruppe an Ort und Stelle war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Dach wurde an weiteren Stellen mit Spezialgerät geöffnet, um das Feuer besser bekämpfen zu können. Die Einsatzkräfte orteten schließlich mit Wärmebildkameras letzte Glutnester und löschten sie ab. Lose Bauteile wurden gesichert, das Dach mit Planen abgedeckt. Die Ursache war unklar, die Brandgruppe des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.