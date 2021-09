Das sind Wiens Corona-Hotspots

Die Bundeshauptstadt liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz knapp vor Schulbeginn deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 120,5.

Die Corona-Lage in Wien spitzt sich weiter zu: Bei der Sieben-Tage-Inzidenz, der Fallzahl pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, liegt Wien laut Ages schon bei 166,3. Damit liegt die Hauptstadt knapp vor Schulbeginn deutlich über dem Österreich-Durchschnitt von 120,5 und an der Spitze des Bundesländer-Rankings.



Derzeit ist der Süden der Hauptstadt das besondere Sorgenkind.



