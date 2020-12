Demo legt Verkehr in Wiener City lahm

Autofahrer brauchten am Mittwochabend in Wien besonders viel Geduld.

Verkehrstechnisch war am Mittwochabend in Wien einiges los. Neben einem kilometerlangen Stau aufgrund eines Unfalls auf der A22 kam es auch in der Wiener City ging es turbulent zu.

© oe24

Nachdem die Straßen im Abendverkehr naturgemäß überlastet sind, blockierte gegen 19 Uhr auch noch kurzfristig eine Demonstration den Verkehr am Wiener Karlsplatz. Ein paar Dutzend Demonstranten marschierten mit Transparenten von der Operngasse weiter über die Zweierlinie Richtung Museumsquartier.

Begleitet wurde der Protest von mehreren Polizeiautos, die auch den Verkehr stoppten und regelten.