Demonstranten wollen ORF stürmen

Obwohl die "Mutter aller Demos" untersagt wurde, werden sich heute zahlreiche Personen auf den Straßen versammeln, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Wie die LPD Wien bekannt gegeben hat, ist die größte Demo am heutigen Samstag untersagt worden. Dennoch wird davon ausgegangen, dass sich Gegner der Corona-Maßnahmen trotz Verbot versammeln. In diversen Telegram-Gruppen wurden "Ziele" besprochen, denen man einen "Besuch abstatten wolle" - darunter auch das ORF-Zenrtum am Küniglberg.

Versammeln wollen sich die Demonstranten - nach derzeitigem Stand - gegen 12 Uhr am Wiener Hauptbahnhof.