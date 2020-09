An heißen Tagen hilft nur eine süße Abkühlung!

Eis im Sommer ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Das Angebot in Österreich ist sehr vielfältig, weshalb die Auswahl nach dem besten Eis nicht immer leicht fällt. Wir präsentieren Ihnen im folgenden Artikel die besten Eisläden in Wien.

Nummer Eins: Tichy

Tichy direkt am Reumannplatz dürfte jedem Wiener und jeder Wienerin bekannt sein. Das traditionelle Eislokal wurde 1952 von Kurt und Marianne Tichy eröffnet und erfreut seit jeher Klein und Groß. Insbesondere die originalen und patentierten Tichy Eis-Marillenknödel sind stark nachgefragt und eine wahre Besonderheit in der Eiswelt. Mit den Eis-Marillenknödeln schafft es Tichy auf den ersten Platz der besten Eisläden in Wien.

Adresse:

Reumannplatz 13, 1100 Wien

Nummer Zwei: Veganista

Veganes Eis? Klingt vielleicht im ersten Moment komisch, schmeckt aber fantastisch und kann locker mit der tierischen Konkurrenz mithalten. Hier wird jeden Tag frisches Eis aus rein pflanzlichen Zutaten hergestellt und das ohne künstliche Zusatzstoffe. Der einzigartige Geschmack kann sich auch an der Anzahl der Eisfilialen sehen: Inzwischen gibt es zwölf Veganista Filialen, elf davon in Wien. Das vegane Eis besetzt den zweiten Platz im Ranking für die besten Eisläden in Wien.

Adressen:



Neustiftgasse 23, 1070 Wien

Margaretenstraße 51, 1050 Wien

Alserbachstraße 5, 1090 Wien

Taborstraße 15, 1020 Wien

Ungargasse 55, 1030 Wien

Amerlingstraße 19, 1060 Wien

Döblinger Hauptstraße 57, 1190 Wien

Operngasse 34, 1040 Wien

Lainzer Straße 3-5, 1130 Wien

Museumsplatz 1, 1070 Wien

Tuchlauben 12, 1010 Wien

Der Eis-Greissler überzeugt mit natürlichen Inhaltsstoffen und innovativen Eiskreationen. So wird nur Bio-Milch von den eigenen Kühen verwendet, die ohne Umwege für die Eisproduktion verwendet wird. Darüber hinaus setzt man bei der Produktion auf Saisonalität und Regionalität, was der heimischen Wirtschaft zugutekommt. Die Auswahl ist groß und so findet man neben den klassischen Eissorten auch exotischere Sorten, wie Kürbiskernöl oder Ziegenmilch. Der Eis-Greissler darf sich zu den Top 3 der besten Eisläden in Wien zählen.

Adressen:

Rotenturmstraße 14, 1010 Wien

Mariahilfer Straße 33, 1060 Wien

Neubaugasse 9, 1070 Wien