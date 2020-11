Die Bilder des ersten Lockdown-Tages: Wien wird zur Geisterstadt

In Wien bot sich ein komplett anderes Bild als noch am Tag zuvor.

Wien. Es ist der erste Tag vom Lockdown – und das merkt man. In der Früh waren deutlich weniger Menschen auf der Straße. Teilweise herrschte gespenstische Stimmung. Das sonst so belebte Wien wurde zur Geisterstadt. Vor allem zum Tag davor, ergab sich ein drastischer Kontrast. Gestern waren noch zahlreiche Menschen einkaufen und in der Innenstadt, sowie auf der Tangente kam es zu Mega-Staus. Heute ein ganz anderes Bild: Fast leere Straßen.

Hier eine Bilderserie der fast leeren Straßen und Plätze Wiens:

© TZOe Artner

Am sonst gutbesuchten Naschmarkt herrscht Stille.

© Karl Wendl

Ein vergleichsweise leerer Stephansplatz.

© Marlene Kovacs

Kaum Menschen in der Kärntner Straße.

© TZOe Artner

Fast keine Passanten vor dem Café Museum am Karlsplatz.

© Karl Wendl

Nur wenige Fahrgäste in der U-Bahnstation Meidlinger Hauptstraße.

© Marlene Kovacs

Gähnende leere auch auf der Meidlinger Hauptstraße.