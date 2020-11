Auch Lehrer stimmen geschlossen für das Offenhalten der Volksschule.

In einem Brief wendet sich die Wiener Volksschuldirektorin an die Eltern. Darin heißt es: „Ich lade hiermit alle Erziehungsberechtigten ein, die pädagogische Unterstützung für ihre Kinder an der Schule für diese 14 Schultage anzunehmen!“ Die couragierte Volksschuldirektorin äußert Bedauern über den Beschluss des Unterrichtsstopps.

Man habe ein gutes Konzept erarbeitet und seit 2,5 Monaten keinerlei Corona-Fälle gehabt. Auch die gesamte Lehrerschaft, so die Schulleiterin, habe sich „einstimmig“ für das Offenhalten der Schule ausgesprochen.