Der junge Flüchtling (25) erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein 25-Jähriger, der Sonntagfrüh lebensgefährlich verletzt am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt gefunden wurde, ist im Spital gestorben. Das teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag der APA mit. "Wir ermitteln jetzt wegen Mordes", betonte er. Der oder die Täter waren jedoch weiterhin unbekannt. Ein zweiter Verletzter konnte sich an den Vorfall nicht erinnern, Zeugen wurden noch gesucht.

