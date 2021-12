Drei Autos in Wien-Favoriten komplett ausgebrannt

Aus bisher ungeklärter Ursache finden in der Nacht auf Dienstag drei Autos Feuer. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht auf Dienstag in Wien-Favoriten: Anrainer wurden von einem lauten Knall geweckt – auf dem Wielandplatz standen drei Autos in Flammen.

Neun Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr rückten daraufhin aus – mit einer Leitung löschten sie den Brand unter Atemschutz. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Volkswagen Golf, einen Audi A6 und einen E-Klasse Mercedes. Warum die Autos zu brennen begonnen haben, ist noch unklar. Der Schaden wird jedenfalls auf rund 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.