Drei Kätzchen grausam entsorgt

In einem Müllraum in Simmering wurden drei neugeborene Katzenwelpen brutal ausgesetzt.

Am Mittwochnachmittag wurde die Tierrettung zu einem besorgniserregenden Vorfall in Simmering gerufen. Eine aufmerksame Anrainerin machte im Müllraum ihrer Wohnhausanlage eine schockierende Entdeckung: Drei neugeborene Kätzchen wurden in einer Schuhschachtel ausgesetzt und sich selbst

überlassen.Ohne ihre Mutter sind neugeborene Katzenkinder auf fremde Hilfe angewiesen, um zu überleben.

Tierquartier Wien übernahm

Die Kleinen wurden stark unterkühlt und geschwächt ins TierQuarTier Wien gebracht. Leider verstarben zwei der Kätzchen kurz nach der Ankunft.Das gerettete Kätzchen wird nun an eine geeignete Pflegestelle vermittelt, wo sich Menschen um dieweitere Aufzucht kümmern. Anschließend wird die tapfere kleine Fellnase in ein liebevolles, dauerhaftes Zuhause vermittelt, wo es hoffentlich die nötige Fürsorge und Zuneigung erfährt.

Verantwortung wahrnehmen

Bernadette Altrichter, Tierheimleitung des TierQuarTiers, äußert sich bestürzt über den Vorfall: „Viel zu oft werden unerwünschte Tierbabys auf grausame Weise entsorgt. Ich appelliere dringend an alle Tierbesitzer*innen, ihre Katzen rechtzeitig kastrieren zu lassen.Für Freigängerkatzen ist dies gesetzlich vorgeschrieben. Tiere sind Lebewesen, die von uns abhängig sind. Wir tragen eine Verantwortung für ihre Pflege und ihr Wohlergehen. Es ist schockierend, unschuldige Tiere wie Müll behandelt zu sehen.“

Hinweise erbeten

Sie kennen die Besitzerin oder den Besitzer des gefundenen Tieres? Sachdienliche Hinweise auf den Besitzer bzw. die Besitzerin sind an das Fundservice für Haustiere unter 01/4000 80 60 erbeten.Das Aussetzen von Tieren ist nicht nur grausam, sondern eine Straftat. Es drohen Strafen bis zu € 7.500,-