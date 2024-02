Drei Monate altes Baby zu Tode geschüttelt: Eltern festgenommen

Ein drei Monate alter Säugling ist am Dienstag in Wien an einem Schütteltrauma gestorben.

Aufgeflogen ist der furchtbare Fall im Krankenhaus in Ottakring. Als die 26-jährige Mutter dort mit ihrem erst drei Monate alten Sohn auftauchte, alarmierten die Ärzte die Polizei. Denn das Baby, das Anfang November 2023 das Licht der Welt erblickt hatte, wies schwere Gehirnverletzungen auf. Der Bub war offenbar geschüttelt worden. Im Spital dürfte der Säugling keine Gehirnfunktionen mehr gehabt haben. Aufgrund des kritischen Zustandes wurde das Kind ins AKH verlegt und dort intensivmedizinisch behandelt. Drei Tage später, am Dienstag, drehten die Ärzte die Geräte ab. Der Bub hatte seinen Kampf verloren. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Infos folgen