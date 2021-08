Duo nach Juwelier-Raub weiter flüchtig

Während einer der beiden Täter zu Fuß flüchtete, fuhr der ­andere mit einem Taxi davon.

Wien. Wie berichtet, brachen am Donnerstagvormittag in der Wiener City in der Spiegelgasse zwei russisch sprechende Männer mit einem Schraubenzieher die Türen eines Juwelier- und Pfandleihe-Geschäfts auf, weil der Laden nur noch nach Anläuten geöffnet wird.

Anschließend bedrohte einer der Corona-Masken- tragenden Räuber die Mitarbeiter mit einer silbernen Pistole, der andere räumte die Vitrinen aus. Danach rannte das Duo bei strömendem Regen mit übergezogenen Kapuzen im Laufschritt in Richtung Graben. Ein Zeuge beobachtete, dass einer der Räuber in ein schwarzes Taxi gestiegen sei, der andere sei weiter zu Fuß geflüchtet.

Trotz Großfahndung konnten die beiden nicht geschnappt werden.