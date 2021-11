Duo raubt Teenie in Wien aus

In der Singrienergasse pressten sie ihr Opfer an die Wand und raubten ihm seine Geldbörse mit Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Wien. Zwei bislang unbekannte Personen, vermutlich Jugendliche, stehen im Verdacht, am 13.09.2021, gegen 21:30 Uhr einem 19-Jährigen in der U-Bahnstation Meidlinger Hauptstraße gefolgt zu sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Als dieser bei einem Zigarettenautomtaten Zigaretten kaufte, sprachen ihn die beiden an. Sie gaukelten ihm eine Notlage eines Freundes vor, woraufhin der 19-Jährige den mutmaßlichen Tätern folgte. In der Singrienergasse pressten sie ihr Opfer an die Wand und raubten ihm seine Geldbörse mit Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Aus der Videoüberwachung der U-Bahnstation wurden Fotos der mutmaßlichen Täter gesichert.

Die beiden jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

männlich

schlank

dunkles Haar

ca. 16-18 Jahre alt

Die mutmaßlichen Täter sollen Deutsch gesprochen haben.

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um die mediale Veröffentlichung der Lichtbilder. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57210 bzw. 57800 erbeten.