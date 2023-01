Duo wollte 400 Dosen Red Bull stehlen

Nach einer Rangelei mit einem Supermarktmitarbeiter setzte es eine Anzeige.

Zwei Männer wollten am Freitagvormittag in einem Supermarkt in Wien-Favoriten mehr als 400 Dosen Energydrink stehlen, wurden aber vom Filailleiter gestoppt, bevor sie das Diebesgut in einem Einkaufswagen aus dem Geschäft bringen konnten. Während sich der eine, ein 35-jähriger Staatsbürger aus Belarus, massiv zur Wehr setzte, flüchtete sein Kompagnon, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag berichtete.

Um den 35-Jährigen zu überwältigen, mussten weitere Supermarktmitarbeiter ihrem Chef zu Hilfe kommen. Ein Angestellter wurde bei der Rangelei leicht im Gesicht verletzt und seine Brille beschädigt. Alarmierte Polizisten nahmen den Verdächtigen fest. Er behauptete in der Einvernahme, dass der Diebstahl die Idee seines geflüchteten Freundes war. Was die beiden mit den Energydrinks vorhatten, blieb unklar.