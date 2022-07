Der Jugendliche wurde festgenommen, hieß es in einer Polizei-Aussendung am Mittwoch. Es gab keine Verletzen.

Wien. Ein ehemaliger Patient soll am Dienstag, gegen 8.30 Uhr, das Personal einer Krankenanstalt in Wien-Hietzing telefonisch mit dem Umbringen bedroht haben - wenig später sei er vor der Einrichtung aufgetaucht. Dort bedrohte der 16-Jährige auch die alarmierte Polizei mit einem Messer und versuchte, in das Gebäude einzudringen. Das verhinderten Sicherheitsmitarbeiter. Der Jugendliche wurde festgenommen, hieß es in einer Polizei-Aussendung am Mittwoch. Es gab keine Verletzen.