Beim Spaziergang wurde ein Ehepaar von einem BMW-Rowdy niedergemäht. Die Frau (79) starb. Der Lenker fuhr davon.

Das Unglück geschah am Freitag gegen 17.20 Uhr in der Donaustadt an der Rückseite der Vienna International School in der Panethstraße, wo – anfangs wusste man nur ein schwarzes – Auto mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Sebaldgasse einbog. Dort überquerte gerade ein älteres Ehepaar, die im Lockdown draußen gewesen waren, die Straße – und wurden von dem Fahrzeug erfasst.Wie berichtet, starb die Gattin (70) noch an der Unfallstelle, ihr 62-jähriger Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Alarmiert wurden Rettung und Polizei nicht etwa von dem Lenker – der suchte nach dem Crash und trotz Schäden am Fahrzeug mit quietschenden Reifen davon –, sondern von Unfallzeugen, die geschockt den Notruf wählten.Jetzt stießen die Ermittler auf wichtige Details, die viel über den Todeslenker verraten.