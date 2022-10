Ein Bierbauch wirbt für Wien

Im neuesten WienTourismus-Film reißt bauch ''Belly'' aus New York aus, um es sich in Wien gutgehen zu lassen.

Wien. Der neueste Kurzfilm des WienTourismus erzählt die Geschichte des titelgebenden Bauches "Belly", der aus New York ausbricht und es sich in Wien gutgehen lässt. Der Film soll internationale Gäste mit allen Sinnen ansprechen und präsentiert Wien als die Stadt des Genusses, in der jeder Mensch so sein kann, wie er ist, wie es in einer "WienTourismus"-Aussendung heißt.

Der rund sechsminütige Kurzfilm „Belly – A Vienna Tourist Board Original“, der in Zusammenarbeit mit Jung von Matt DONAU entstand, von Regisseur Björn Rühmann inszeniert und den Wiener Symphonikern musikalisch untermalt wurde, zeigt Belly, einen Bauch. Von seinem Besitzer akribisch in Zaum gehalten, bricht dieser entfremdet nach Wien – in die Stadt des Genusses – auf, wo er völlig aufblüht: Er gibt sich kulinarischen Versuchungen hin und erliegt kultureller Opulenz. Dass Belly ein wohlgenährter Männerbauch auf zwei Beinen ist, erregt in Wien keine große Aufmerksamkeit. Und trotzdem: Belly vermisst seinen Besitzer. Erst als dieser zu ihm nach Wien reist – und damit zu sich selbst findet – ist Bellys Glück vollkommen. Das Video endet, wie es begonnen hat: Humorvoll und extravagant.

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus

"Wien punktet als kosmopolitische Metropole, in der Vielfalt, unterschiedliche Lebensstile und gegenseitiger Respekt aktiv gelebt und als Stärke empfunden werden. Es wäre ein Fehler, diese Botschaft nicht auch im Tourismusmarketing einzusetzen. Mit 'Belly' rücken wir den facettenreichen Genuss der Stadt in den Vordergrund und laden zur Auseinandersetzung mit dem Thema Body Positivity ein. Wien begünstigt das Zueinanderfinden von Leib und Seele – Leben und leben lassen ist in Wien kein Lippenbekenntnis, sondern gesellschaftliche Realität", sagt Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus.

Wien ermutigt zum Genuss

Wien biete eine große Bühne für individuellen Genuss und ermutige seine Besucher*innen, ihren Aufenthalt in jedem Moment nach ihren persönlichen Vorlieben und in allen Facetten zu genießen, so WienTourismus. Passend zu seinem Markenkern gehe der WienTourismus in "Belly" auf das breite Angebot der Stadt ein, das in den fünf Assets der Marke Wien gebündelt wird: Imperiales Erbe, Musik- und Kulturangebot, kulinarische Kultur, grünes Wien und moderne, lebenswerte Metropole. Wissend, dass drei Viertel aller Wien-Gäste die Stadt aufgrund ihrer Sehenswürdigkeiten und kulturellen Vielfalt besucht, holt "Belly" jene internationalen Städtereisenden gezielt ab, die sich nach der langen Zeit der Isolation nach Begegnungen, Kulturerlebnissen und emotionalen Genussmomenten sehnen.