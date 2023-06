Erneuter Stromausfall - droht jetzt Hitze-Blackout?

Bagger kappte in Wieden Kabel, Trockenheit sorgt in Simmering für Kurzschluss.

Wien. Nach einem gewaltigen Stromausfall mit mehreren tausend betroffenen Haushalten am Dienstag, kam es auch am Mittwoch zu zwei gröberen Störfällen: Am Morgen fiel auf der Wieden zwischen Wiedner Hauptststraße und Favoritenstraße stundenlang der Strom aus – hier hatte, wie so oft in der Baustellensaison im Sommer, ein Bagger ein Erdkabel gekappt.

Am Nachmittag dann ein großflächiger Ausfall in Simmering, der bis über die Stadtgrenze hinaus nach Schwechat für Mattscheiben sorgte.

Hier vermuteten die Wiener Netze einen Effekt der Trockenheit im Sommer – ist ein Erdkabel von früheren Bauarbeiten leicht beschädigt und sinkt durch die Trockenheit der Erde deren Wärmeleitfähigkeit, kommt es zum Erd-Kurzschluss samt Blackout. (gaj)