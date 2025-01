Erste Topgolf-Anlage Österreichs eröffnet im Jänner

Ende des Monats eröffnet die erste Topgolf-Anlage Österreichs, die vor allem Gruppen den Spaß am Golfsport näherbringen soll.

Am 31. Jänner 2025 eröffnet in Brunn am Gebirge bei Wien die erste Topgolf-Anlage Österreichs. Mehr als 100 Standorte weltweit - von Las Vegas über Bangkok bis Dubai - machen das Konzept zu einem globalen Erfolg. Nun will man mit einer dreistöckigen Anlage auch in der Bundeshauptstadt neue Maßstäbe in der österreichischen Freizeitlandschaft setzen.

"Wir freuen uns, das einzigartige Topgolf-Erlebnis erstmals nach Österreich zu bringen. Topgolf richtet sich vor allem an Menschen, die in der Gruppe Spaß haben wollen – unabhängig davon, ob sie schon einmal einen Golfschläger in der Hand hatten", erklärte David Speiser, CEO von Greenreb, dem zentraleuropäischen Lizenznehmer von Topgolf.

Einzigartiges Erlebnis

Topgolf bietet Besuchern ein einzigartiges Erlebnis aus Spiel, Sport, Technologie und Gastronomie. Selbst Nichtgolfer sollen durch eine Vielzahl an Spielen begeistert werden. Das "Programm" setzt sich unter anderem zusammen aus:

102 beheizten Abschlagplätze: Von den sogenannten "Bays" schlagen die Gäste mit Mikrochips ausgestattete Golfbälle auf ein 200 Meter langes Außenfeld - mit im Boden eingelassenen Zielen. 14 Hochgeschwindigkeitskameras und die "Toptracer"-Technologie ermöglichen dabei die Verfolgung des Ballfluges zur Darstellung digitaler Spiele. Zu den Spiele-Highlights zählen "Angry Birds" sowie der Topgolf-Klassiker "Block Party".

Vielfältige Unterhaltung: Auf drei Stöcken mit einer Gesamtfläche von 7.500 Quadratmetern verfügt Topgolf Wien über ein Restaurant, zwei Bars und eine Lounge. Sportübertragungen können auf dem 34 Quadratmeter großen Bildschirm verfolgt werden - weitere 350 Bildschirme sind in der ganzen Anlage verteilt. Der Zutritt ist kostenlos und steht auch Gästen offen, die keine Bay buchen.

Gastronomie und Events: Während des Spiels werden die Gäste direkt in der Bay mit Speisen und Getränken bedient. Angeboten werden amerikanische Gerichte wie Burger oder Flatbreads, aber auch lokale Spezialitäten. Für eigene Veranstaltungen - Seminare, Teamevents, Polterabende, Geburtstage - bieten vier topmoderne Eventräume mit über 300 Quadratmetern Platz.

Vorreservierungen gestartet

Ab sofort können alle Golfbegeisterten und Interessierten ihre Bay für einen Besuch ab dem 31. Jänner reservieren. Bays für Gruppen bis zu sechs Personen können vier Wochen im Voraus reserviert werden. Ein Teil der Bays wird für Spontanbesuche freigehalten. Die Preise starten bei 5 Euro pro Person und Stunde (bei sechs Personen in einer Bay) und variieren je nach Wochentag und Tageszeit. Topgolf Wien wird täglich von 10 Uhr bis Mitternacht geöffnet sein, am Freitag und Samstag sogar bis 2 Uhr nachts.