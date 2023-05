× Eskalation bei Klima-Protest am Verteilerkreis

Wütende Autofahrer zerrten die Klima-Aktivisten von der Straße.

Aktivisten der Letzten Generation haben am Mittwoch ihren Protest auf die beiden größten Kreisverkehre Wiens getragen, und den Verkehr am Praterstern und am Verteilerkreis blockiert.

‼️ RAUS AUS DEM KREISVERKEHR ‼️



Am Praterstern und am Verteilerkreis herrscht Stillstand, weil unsere Regierung sich im Kreis dreht.



Wir alle sind die #LetzteGeneration, die noch gegensteuern kann. pic.twitter.com/ZVXh6vPR9T — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 10, 2023

Am Verteilerkreis eskalierte die Situation aber bereits nach wenigen Sekunden. Mehrere verärgerte Autofahrer attackierten die Kleber und zerrten diese von der Straße.

