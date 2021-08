Fall Leonie: Feuer zerstörte Gedenkstätte

Selbstentzündung oder ein Anschlag? Ein Feuer verwüstete den Gedenkort an Leonie.

Es ist der Baum, an dem Leonies Leiche in den Morgenstunden des 26. Juni abgelegt wurde.



Seit dem Verbrechen an der erst 13-jährigen NMS-Schülerin in Wien-Donaustadt, die mutmaßlich von vier Afghanen unter Drogen gesetzt und von mindestens zwei von ihnen bis zu ihrem Tod vergewaltigt wurde, trauern hier an der Viktor-Kaplan-Straße die Wiener um das Mädchen.



