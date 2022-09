Familienanwalt Florian Höllwarth stellte einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der Prozess im Fall Leonie startet am 27. September. Insgesamt sieben Verhandlungstage sind anberaumt – ein Urteil gibt es damit frühestens im Oktober. Die Eltern der Angehörigen haben nun durch Anwalt Florian Höllwarth einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt.

Es sei damit zu rechnen, dass Umstände, die die Geschlechtsphäre des Opfers betreffen, in einer Art erörtert werden, die den Betroffenen nicht zugemutet werden kann, dass dies vor einem größeren Personenkreis geschieht. Da das Opfer durch die Straftat in ihrer sexuellen Integrität und Selbstbestimmung verletzt wurde, und minderjährig war, sei sie besonders schützenswert und habe das Recht, den Ausschluss der Öffentlichkeit zu verlangen, argumentiert der Anwalt.

Vergewaltigung mit Todesfolge



Die 13-Jährige aus dem niederösterreichischen Bezirk Tulln hatte sich am 25. Juni 2021 mit dem ursprünglich als Jüngsten angesehenen Verdächtigen am Wiener Donaukanal getroffen, wo sie Ecstasy verabreicht bekommen haben soll. Dann soll sie von ihm sowie dem 22 Jahre alten Afghanen in die Wohnung des dritten, 18-jährigen Verdächtigen gebracht worden sein, wohin sich auch der 23-Jährige begab. Dort wurden dem Mädchen angeblich weitere Drogen verabreicht. In der Anklageschrift ist von sieben Ecstasy-Tabletten die Sprache, welche die Männer der 13-Jährigen eingeflößt haben sollen. Mindestens zwei der vier Männer sollen sie vergewaltigt haben.

Als die 13-Jährige das Bewusstsein verlor, wurden die Männer nervös. Die Verdächtigen dürften ihr Getränke eingeflößt und sie unter eine Dusche gehalten haben. Doch das Mädchen zeigte keine Lebenszeichen mehr, worauf sie den Ermittlungen zufolge in einen Teppich gewickelt und auf einem Grünstreifen zwischen geparkten Pkw abgelegt wurde. Passanten entdeckten am nächsten Morgen die Leiche.

Laut Anklage sollen die drei Beschuldigten schon zu dem Zeitpunkt, als das Mädchen in die Wohnung mitkam, beschlossen haben, es unter starken Drogeneinfluss zu setzen und gemeinsam zu vergewaltigen. Ein Zwischengutachten der Gerichtsmedizin besagte bereits, dass die 13-Jährige infolge einer Suchtmittelvergiftung und Erstickens gewaltsam zu Tode gekommen ist.