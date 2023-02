Fall Teichtmeister: Gutachten entlastet Burgtheater

Teichtmeister-Prozess: So geht es jetzt weiter Am kommenden Mittwoch muss sich der mittlerweile vom Burgtheater entlassene Schauspieler Florian Teichtmeister wegen Besitzes von umfangreichem Material mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten.