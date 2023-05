Fensterbohrer-Bande brach in Vorstadtvillen ein

Fünf Angeklagte mussten sich am Mittwoch vor Gericht verantworten.

Wien. Die Bande war in Villen am Wiener Stadtrand eingebrochen, mit der sogenannten Fensterbohrer-Methode. Besonders heftig war ein Vorfall in Döbling. Dort machten sie sich gleich zwei Mal über das Stadthaus einer 79-Jährigen her, den Tipp bekamen sie von der Haushälterin. Beim zweiten Einbruch 2018 bemerkte die Bewohnerin die Täter, sie wurde gefesselt und am Boden liegen gelassen.

Die Kriminellen machten sich mit ihrem Tresor und ihrem Porsche aus dem Staub. Eine anonyme Vertrauensperson belastete mittlerweile den Hauptangeklagten (54) schwer. Dieser habe ihm von dem Einbruch im Gefängnis erzählt. Der Prozess wurde auf Juli vertagt.