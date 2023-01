Feuer in Wien-Ottakring: 5 Verletzte, Frau in Lebensgefahr

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Ottakring ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Wiener Berufsfeuerwehr und der Berufsrettung brach das Feuer gegen 14.45 Uhr in einer Wohnung in der Redtenbachergasse aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus zwei Fenstern. Eine 80-Jährige wurde mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, eine 75-Jährige wurde ebenfalls in ein Spital gebracht.

Laut Lukas Schauer, Sprecher der Berufsfeuerwehr, wurde mit einer Löschleitung von außen verhindert, dass das Feuer auf die Wohnung darüber übergriff. Unterdessen gingen die Feuerwehrleute mit einer Löschleitung von innen unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Unter anderem mit einer Drehleiter wurden deutlich mehr als ein Dutzend Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht und der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung übergeben.

5 Verletzte

Die Rettungskräfte versorgten fünf Menschen notfallmedizinisch, drei wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen danach in häusliche Pflege entlassen, während die beiden älteren Frauen in Spitäler gebracht wurden. Weitere Hausbewohner wurden in den Bussen des K-Zuges betreut, bedurften aber keiner medizinischen Hilfe. Gegen 16.30 Uhr waren die Feuerwehrleute noch immer am Brandort engagiert, sie verrichteten unter anderem Nachlöscharbeiten. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes übernahm die Ursachenforschung.