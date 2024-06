Feuer in Wiener Gemeindebau: Kindergarten evakuiert

Etliche Feuerwehrleute sind gerade in der Leopoldstadt im Einsatz.

Ein Brand in einer Wohnhausanlage in der Engerthstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk löste am heute Vormittag einen Großeinsatz aus. Die Berufsfeuerwehr Wien ist aktuell mit 15 Fahrzeugen und etlichen Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

© zVg.

© zVg. ×

Laut dem Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf sind die Löscharbeiten im Gange. Laut Augenzeugen gibt es eine starke Rauchentwicklung. Der Brand dürfte im Keller des Gemeindebaus ausgebrochen sein. Während einige Anrainer in ihren Wohnungen geblieben sind, wurde ein Kindergarten im Erdgeschoss evakuiert.

Nachbarn vermuten, dass das Feuer bei einem Matrazenlager ausgebrochen ist.