Feuer in Wiener Nobelbezirk: Fünf Bewohner gerettet

Der Wohnungsinhaber musste ins Spital.

Das Feuer in der Waldvogelstraße in Hietzing ist gegen 4.20 Uhr in der Nacht auf Dienstag ausgebrochen. Verletzt musste der Inhaber der Wohnung sich ins Stiegenhaus retten. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster.

Feuerwehrleute konnten den Bewohner, der im Stiegenhaus lag, und weitere Nachbarn, deren Wohnung bereits voll verraucht war, in Sicherheit bringen.

© Stadt Wien/Feuerwehr ×

27 Einsatzkräfte vor Ort

Anderthalb Stunden brauchten die rund 27 Einsatzkräfte, welche mit sechs Fahrzeugen vor Ort waren, um das Feuer zu löschen. "Insgesamt wurden fünf Personen von der Berufsrettung Wien, die mit der Sondereinsatzgruppe und dem Evakuierungsbus vor Ort war, betreut. Eine davon, der Inhaber der Brandwohnung, wurde hospitalisiert", sagte laut Sprecher Jürgen Figerl. Die Brandursache sei Gegenstand von Ermittlungen.